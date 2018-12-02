ما هي "أوروس" التي يسعى العرب لشرائها من بوتين؟

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، عن اهتمام "الأصدقاء العرب" بسيارة ليموزين أوروس التي أحضرها إلى بوينس آيرس.

وقال بوتين: "لم أقد سيارة ليموزين. اعتدت أن أقود سيارة أصغر حجما".

في الوقت نفسه، وصف السيارة بأنها "جيدة جدا". ووفقاً للرئيس، فإن ""أصدقائنا العرب" قد عبروا عن رغبتهم في الحصول على أوروس".

وأضاف بوتين: "لذا ، أعتقد أننا سنفعل ذلك، لا أرى أي مشاكل في هذا الأمر" ، مشيرا إلى أن "سيارة مجمعة بشكل جيد ومريحة للغاية".

وقبل ذلك، استخدم بوتين سيارة ليموزين أوروس خلال زيارة إلى باريس في نوفمبر. وفي يوليو / تموز، أخذ الرئيس للمرة الأولى أوروس خارج روسيا، عندما طار إلى هلسنكي للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أوروس — سيارة ليموزين جديدة تم تصميمها وطنيا خصيصاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبحت موضع اهتمام وثيق لوسائل الإعلام في السنوات الأخيرة، وهي من تصميم شركة "نامي" الروسية.