ادعيس يحذر من التعديات على الأراضي الوقفية

حذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، من التعديات التي تطال الأراضي الوقفية؛ خاصة من قبل المواطنين الذين لا يتورعون عن التعدي على حرمات وحقوق الله سبحانه وتعالى، مطالبا بضرورة حماية أرض الوقف وممتلكاته والمحافظة عليها لما فيها من حماية لحقوق المستفيدين منها من الفقراء والمحتاجين.

جاء ذلك خلال لقائه مع وفد من "عشائر الجهالين" و"مشاريع العيزرية" و"بلدة العيزرية في مكتبه صباح اليوم الأحد، يرافقه مدير عام أوقاف شرقي القدس الشيخ إبراهيم زعاترة.

وأكد ادعيس أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ماضية في حماية وحفظ حقوق الأوقاف والمستفيدين منها، فهذا واجب ديني وفرض وطني يأتي في سياق حماية حقوق المسلمين في أوقافهم ومقدساتهم.

وكان الوفد قد تحدث مع الوزير ادعيس حول الاعتداء على قطعة ارض وقفية تقع في "حبايل الشرمان" في منطقة العيزرية، وضرورة رفع التعدي عنها بالطرق القانونية.