صحة المرأة تنظم ورشة عمل حول الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الإجتماعي

نظم مركز صحة المرأة جباليا التابع لجمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة ورشة عمل بعنوان “الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي”، بحضور مجموعة من مرتادي المركز من النساء والشابات.

وافتتحت الورشة مريم شقورة مديرة مركز صحة المرأة، موضحة أن هذه الدورة تأتي في سياق اهتمام المركز بتثقيف الجمهور بأهمية مواقع التواصل الاجتماعي، والمخاطر الناجمة عن عدم الاستخدام الأمثل لها، وحماية الخصوصية.

وأوضحت شقورة، أن هذه الورشة هي باكورة سلسلة من ورشات العمل في نفس السياق، لكي تعم الفائدة على أكبر قدر من الجمهور، مؤكدة على ضرورة أن ينشر المشاركين في الورشة مخرجاتها لدى معارفهم وأقاربهم.

وجاءت الورشة استجابة لاحتياج حقيقي لدى النساء والفتيات وخاصة اليات الحماية من الابتزاز الالكتروني

بدوره، استعرض مهندس الحاسوب إبراهيم شقورة، نبذة شاملة عن آلية عمل مواقع التواصل الاجتماعي.

وآخر التقارير الرسمية حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين، والتي أوضحت أن موقعي الفيسبوك والانستغرام هما الأكثر استخداماً.

وأشار إلى طرق إنشاء كلمات المرور وحماية الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، وخص موقعي “فيسبوك وانستغرام” كونهما الأكثر استخداماً في فلسطين عامة.

وقدَّم نصائح عامة في آلية استخدام مواقع التواصل، بطرق آمنة، مؤكداً على ضرورة عدم حفظ كلمات المرور على أجهزة الحاسوب في المؤسسات، وعدم تبادل كلمات المرور عبر وسائل التواصل. وحث المشاركات على تصفح مواقع التواصل الاجتماعي على متصفحات مخفية، ومسح كلمات المرور عقب انتهاء الاستخدام.

وحذر شقورة من وضع معلومات أكثر من اللازم في رسائل حالتك الشخصية حتى وإن كنت تثق بمن في شبكتك، كما حذر من ربط الحسابات في بعضها البعض.‎