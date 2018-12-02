دعم الصحفيين:الاحتلال يرتكب 56 انتهاكاً خلال شهر نوفمبر

أكدت لجنة دعم الصحفيين، اليوم الأحد، أن شهر نوفمبر/ تشرين ثاني سجل مزيداً من الاعتداءات والانتهاكات "الإسرائيلية" التي تعرض لها الصحفيون والعاملون في الحقل الإعلامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يشير إلى تدهور كبير وخطير على مستوى الحريات الإعلامية، يستوجب من جميع المؤسسات الحقوقية والإعلامية التحرك الفعلي والجاد من أجل وقف سياسة الاستهداف والملاحقة.

وأوضحت اللجنة، أن عدد هذه الانتهاكات وصل إلى ( 56 ) انتهاكاً "إسرائيلياً"، ما بين استهداف الصحفيين ومؤسساتهم، واعتقال وتمديد اعتقال، ومنع من التغطية وإغلاق مواقع وصفحات الكترونية، ويأتي ذلك ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة، للحد من نشاطهم، يقابله (5) من الانتهاكات من قبل جهات فلسطينية في الضفة وغزة.

انتهاكات الاحتلال

وذكرت لجنة دعم الصحفيين، في تقريرها لشهر نوفمبر/ تشرين ثاني2018، أن عدد الاعتقالات التي ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين( 2) حالة اعتقال لكل من الصحفيين أحمد الخطيب من رام الله، ومحمود قشمر من قلقيلية، واحتجاز (3) اخرين وهما ثائر شريتح، نضال أبو بكر، والكاتبة سوزان أبو الهوى.

فيما سجلت وحدة الرصد حالة(1) تمديد اعتقال للكاتبة لمى خاطر، وإصدار امر بالاعتقال الإداري عدد(1) للصحفي أحمد الخطيب.

وصعد الاحتلال في استهدافه للصحفيين من خلال تعريضهم للإصابة المباشرة بالرصاص الحي والمطاط، والاعتداء عليهم بالضرب والركل، والتهديد ورشهم بالغاز السام وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة والإنسانية، والتي بلغت خلال شهر نوفمبر المنصرم ( 18) حالة اعتداء، نال منها 12 صحفياً في قطاع غزة، و6 آخرين في الضفة المحتلة، وكان ذلك بهدف منعهم عن ممارسة عملهم والحد من تغطيتهم الإعلامية لجرائم الاحتلال.

وفي انتهاكٍ إضافي لهذا الشهر، سجل التقرير تمادي الاحتلال في استهدافه لمبنى قناة الأقصى الفضائية وتحطيمه بالكامل بعدة صواريخ، كما تضررت بشكل جزئي مؤسسة الثريا للإعلام جراء قصف مجاور لتسجل(2) حالة تحطيم وهدم.

وبشأن حالات المنع من التغطية والحد من ممارسة نشاط الصحفيين وأداء مهامهم، رصدت اللجنة، منع العديد من الصحفيين في تغطية بلغت ( 3) حالات من الفعاليات ومسيرات الاحتجاج، كما سجلت منع ( 3) حالة من السفر .

ووثق التقرير (4) حالة اقتحام ومداهمة جرى اعقابها تفتيش وتحطيم وعبث بمحتويات منازل الصحفيين قبل اعتقالهم.

وفي جانب الحملة المستمرة ضد المحتوى الفلسطيني على الفيسبوك، إدارة الفيس بوك، واليوتيوب وبالتآمر مع الاحتلال تحذف وتغلق (19) موقعاً وصفحة إعلامية على الفيس بوك ومشرفيهم.

انتهاكات داخلية فلسطينية

وفي سياق الانتهاكات الداخلية الفلسطينية سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين (5 ) من الانتهاكات من قبل جهات فلسطينية في قطاع غزة، 4 في الضفة المحتلة و1 من غزة.

وتمثلت الانتهاكات في تسجيل(2) حالة تأجيل حاكمة من قبل المحكمة الفلسطينية برام الله بحق الصحفيين رامي سمارة ونائلة خليل، (1) حالة تحطيم بعد أن ألقى مجهولون، قنبلة ومفرقعات نارية على منزل وسيارة مراسل إذاعة "الشمس" الصحافي عادل طربية من مدينة سخنين، ما تسبّب في اندلاع حريق في المكان.

كما سجلت منع من التغطية عدد(1)، واحتجاز (1) صحفي من غزة.

تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر2018

1-11-2018: احتجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، مدير دائرة الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الصحفي ثائر شريتح لعدة ساعات مع عائلته بعد اقتحام منزلهم بقرية المزرعة الغربية برام الله وتفتيشه والحاق اضرارا بمحتوياته. ، ومن ثم أفرجت عنه بشرط مراجعة مخابرات الاحتلال يوم 4-11-2018، وكانت قوات الاحتلال اعتقلت شريتح في آذار/مارس الماضي، واحتجزته في سجن عوفر لعدة أيام.

1-11-2018: اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي الأسير المحرر نضال أبو عكر (50 عاما) ونجله محمد (21 عاما)، بعد مداهمة منزله في مخيم الدهيشة ببيت لحم، ومن ثم أفرجت عنه بعد اعتقاله لساعات.

1-11-2018: اصابة مراسل الفضائية السورية الصحافي عطا فرحات، بقنبلة غاز، ما أدى إلى إصابته باختناق شديد، أثناء تغطيته احتجاجاً لأهالي مجدل شمس.

1-11-2018: منعت قوات الاحتلال، فعالية شبابية نظّمها نادي سلوان في مقرّه في القدس، بحجة أنها "مموّلة من السلطة الفلسطينية".

1-11-2018: مَنعت السلطات الإسرائيلية، الكاتبة الفلسطينية - الأميركية سوزان أبو الهوى من دخول أراضي الـ 48، عبر مطار بن غوريون في مدينة الّلد، للمشاركة في مهرجان الادب الفلسطيني الذي تجري فعالياته في مدينتَي القدس وحيفا، والضفة الغربية، بحجة "أنها رفضت التعاون مع السلطات الإسرائيلية في نهاية تموز/يوليو 2015، عندما حاولت دخول الأراضي الفلسطينية عن طريق معبر اللنبي"، واحتجزتها بالقسم الأمني للمطار حوالي 36 ساعة في ظروف اعتقال مزرية لم يُسمح لي خلالها باستعمال أي جهاز إلكتروني، أو حتى استخدام أقلام رصاص أو حبر واخبروها انها ممنوعة من دخول البلاد خمس سنوات

2-11-2018: استهدفت القوات الإسرائيلية، طاقم فضائية "فلسطين اليوم" المحلية الذي ضم المراسل أكرم دلول، والمصوّر عماد العجرمي، ومراسلة "شبكة شرق الاخبارية" مريم أبو دقة، ومصوّر فضائية "فلسطين" الرسمية محمد العرابيد بقنابل الغاز المسيل للدموع، أثناء تغطيتهم مسيرات العودة شرق قرية خزاعة الواقعة شرق مدينة خانيونس.

5/11/2018: إصابة ا الصحفي أحمد شقورة مصور في شركة "فلسطين للإنتاج الإعلامي" برصاصة مطاطية أصابته فوق عينه اليسرى، أثناء تغطيته أحداث مسيرة العودة البحرية بالقرب من معسكر زيكيم الإسرائيلي غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

12-11-2018: استهدف الطيران الإسرائيلي، مبنى فضائية "الأقصى" في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

14-11-2018: محكمة الاحتلال العسكرية تمدد اعتقال الكاتبة الأسيرة لمى خاطر حتى 26 من الشهر المقبل

14-11-2018: تعرّض مكتب "مؤسسة الثريا للإنتاج الإعلامي"، ، لتدمير جزئي، إثر استهداف الطيران الإسرائيلي مبنى عمارة اليازجي المجاور له بالصواريخ، غرب مدينة غزة.

16-11-2018: منعت القوات الإسرائيلية، أعضاء من الاتحاد الدولي للصحافيين والاتحاد الدولي للصحافيين العرب، من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة، للمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافيين، والمؤتمر الدولي الذي نظمته نقابة الصحافيين الفلسطينيين تحت عنوان "صحافيون في مرمى النيران".

16-11-2018:و منعت كافة الصحافيين وأعضاء الأمانة العامة والمجلس الإداري للنقابة من السفر من غزة إلى رام الله للمشاركة في المؤتمر الدولي".

17-11-2018: قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة لصحفيين فلسطينيين ودوليين، على حاجز قلنديا العسكري شمالي مدينة القدس المحتلة.واطلقت القنابل الصوتية والغازية صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة كل من مراسل فضائية "رؤيا" الأردنية حافظ أبو صبرة، والمصوّر الحرّ شادي جرارعة، ونقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، وعضو الأمانة العامة لنقابة الصحافيين منال خميس باختناق شديد.

18-11-2018: إدارة موقع الفيسبوك تحذف صفحتي فلسطين بوست و فلسطين لايف.

19-11-2018: إصابة مصوّر وكالة "أسوشيتد برس" راشد رشيد برصاصة حيّة في ساقه اليسرى، أثناء تغطيته أحداث مسيرة العودة البحرية بالقرب من معسكر زيكيم الإسرائيلي غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

19-11-2018: إدارة الفيسبوك تحذف صفحة شبكة خانيونس الاعلامية و١٥ مشرف فيها.

20-11-2218: قوات الاحتلال تقتحم منزل الصحفي محمود عصيده في قرية تل قضاء نابلس، وتجري به تفتيشا وتعيث فسادا قبل ان تنسحب وتصادر سيارة أخيه.

21-11-2018: اعتدت قوات الاحتلال، بالضرب على رأس المصوّر الحرّ حازم ناصر، خلال تغطيته هدم الجنود لأكثر من 18 محلاَ تجارياً في مخيم شعفاط قرب القدس.

23-11-2018: اعتلقت قوات الاحتلال عضو شبكة كورة فلسطين وعضو الهيئة الإدارية لنادي إسلامي قلقيلية الصحفي والمصور الرياضي محمود قشمر، ومددت فترة اعتقاله لمدة 12 يوما على ذمة التحقيق، وهو اعلامي ومصور رياضي معتمد من قبل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

23-11-2018: استهدفت قوات الاحتلال طاقم فضائية "فلسطين اليوم" بقنابل الغاز مما أدى الى اختناقهم، أثناء تقديمهم حلقة ميدانية على الهواء مباشر للبرنامج الحواري "حدث النهار"، والذي كان يقدّمه المذيع رمزي البيروتي، في منطقة أبو صفية شرق قطاع غزة والذي أصيب بالاختناق الشديد.

23-1-2018: إصابة الصحفي إسماعيل حمادة بجراح جراء استهدافه بقنبلة غاز اطلقها جنود الاحتلال المتمركزون شرق جباليا شمال القطاع وهو مهندس البث في تلفزيون فلسطين اليوم، وأصيب بقنبلة غاز في الرأس

26-11-2018: إصابة الصحفية صافيناز اللوح مصورة شبكة أمد للاعلام، برصاصة مطاطية باليد بال مواجهات المندلعة شمال غرب مدينة غزة.

26-11-2018:إصابة الصحفي محمد حازم المصري، بعيار معدني في الوجه؛ وهو مصور لدى وكالة غزة ميديا، خلال تغطيته المسيرة السلمية قبالة موقع “زيكيم” العسكري الإسرائيلي، شمال غربي بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع

26-11-2018: إًصابة مراسل قناة "اليوم" الإلكترونية الفلسطينية معين الضبّة، برصاصة مطاطية في قدمه اليمنى، وتسبّبت له برضوض وخدوش"أثناء تغطيته لأحداث مسيرة العودة البحرية بالقرب من معسكر زيكيم الإسرائيلي غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

26-11-2018: الاحتلال يعتقل الصحفي أحمد فتحي الخطيب بعد مداهمة منزله في بلدة بيتونيا غربي رام الله وأجرت اعمال تفتيش وعثبت بمحتويات البيت، ويعمل مصوراً صحفياً لدى فضائية الأقصى بمدينة رام الله.

27-11-2018: في اطار الحملة المستمرة ضد المحتوى الفلسطيني على الفيسبوك، إدارة الفيس بوك تحذف صفحة الدهيشة الحدث.

29-11-2018: مخابرات الاحتلال تحول الصحفي أحمد الخطيب للاعتقال الإداري.

30-11-2018: اصابة المصور الصحفى "محمد مهاوش" بطلق متفجر في القدم شرق مخيم البريج وسط قطاع .

تفاصيل الانتهاكات الداخلية الفلسطينية لشهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2018

1-11-2018: قرّرت محكمة الصلح في رام الله، تأجيل النظر في قضية الصحافي الحرّ رامي سمارة ومراسلة مركز "سكايز" الزميلة نائلة خليل، بتهمة "القدح والتشهير"، إلى 19 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

3-11-2018: ألقى مجهولون، قنبلة ومفرقعات نارية على منزل وسيارة مراسل إذاعة "الشمس" الصحافي عادل طربية من مدينة سخنين، ما تسبّب في اندلاع حريق في المكان، من دون معرفة الأسباب.

4-11-2018: احتجزت شرطة خانيونس التابعة لحكومة "حماس" في قطاع غزة، المصوّر والصحافي الحرّ إيهاب فسفوس يومين، على خلفية نشره فيديو في موقع "التجمع" الصحافي الفلسطيني لحقوق الانسان في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عن اعتداء عناصر من جهاز مباحث خان يونس على طفل واحتجازه ,واتهمته بسوء استخدام التكنولوجيا. وأفرجت عنه المحكمة إلى حين تحديد موعد جديد للمحاكمة.

22-11-2018: منَع مدير مدرسة "الحكمة" في محافظة الخليل، يوم الخميس 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، مراسل إذاعة "علم" طه أبو حسين من تغطية احتجاجات طلبة الثانوية العامة في المحافظة، أمام مقرّ وزارة التربية والتعليم في الخليل.