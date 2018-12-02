شرطة "الإحتلال": لدينا ادلة تثبت تورط نتنياهو وزوجته سارة

اعلنت الشرطة "الإسرائيلية" قبل انتهاء التحقيق في القضية المعروفة باسم ( 4000) "قضية بيزك والاه " عن وجود ادلة تثبت تورط رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بالحصول علي رشوة بالتحايل وانتهاك الثقة .

اما حيال زوجته ساره فقال موقع يديعوت انه يوجد ضدها ايضا قاعدة ادلة كافية تورطها بالحصول على رشوة وتحايل على القانون وخرق الثقة وتشويش مجريات التحقيق.

وردا علي بيان الشرطة ، بين رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ان توصيات الشرطة ضدي وضد زوجتي ساره لم تفاجئ احداً، وايضا التوقيت لنشر تلك التوصيات غير شفاف فتلك التوصيات تم تسريبها قبل بدء التحقيقيات ضدي ولا يوجد لتلك التوصيات مكانة قانونية .