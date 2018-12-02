الاحتلال يقرر الإفراج عن محافظ القدس و9 كوادر من فتح

قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث، و9 من نشطاء وكوادر حركة فتح الذين تم اعتقالهم قبل عدة أيام.

وأوضح محامي هيئة شؤون الأسرى محمد محمود، أن محكمة الاحتلال قررت الافراج عن المحافظ غيث، الذي اعتقل قبل أكثر من أسبوع من منزله ببلدة سلوان في القدس.

كما قررت الافراج عن تسعة من نشطاء وكوادر حركة فتح بشرط عدم دخول الضفة الغربية لمدة أسبوعين، ودفع كفالة نقدية.

وشمل القرار: علاء أبو الهوى، وعامر عواد، وفادي محمود، وحسام أبو اسنينة، وخليل بشير، ومحمد القاق، وأحمد مصطفى، وإياد هدرة، وحاتم المهلوس.