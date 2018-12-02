ترتيبات لنقل الدفعة الثانية من رواتب موظفي غزة..فهل ستنقل الأموال عبر معبر رفح؟

اكد موقع “واللاه” نيوز العبري انه من المتوقع أن يقوم القطريون بنقل الجولة الثانية من المساعدات الاقتصادية" الرواتب" إلى حماس، والتي تقدر بنحو 15 مليون دولار، ووفقا لمصادر "إسرائيلية" فإنه ليس من الواضح متى وكيف سيتم نقل الدفعة الثانية من الاموال .

وتساءل الموقع حول ما إذا كان سيتم تحويل الأموال القطرية من خلال معبر بيت حانون، وماذا سيفعل رئيس الوزراء ووزير الحرب بنيامين نتنياهو إذا دخلت الأموال إلى قطاع غزة عبر معبر رفح؟ هل سيعارض هذه العملية وينتقدها؟ في هذه المرحلة لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد.

وتابع موقع “واللاه” عن مصادر "إسرائيلية"، ان حماس من المفترض أن تقوم بنشر قواتها لتقليص التظاهرات الأسبوعية على الحدود ، بما في ذلك محاولة لمنع اطلاق البالونات والطائرات الورقية المشتعلة، وفقا للتفاهمات بين "إسرائيل" وحماس، بوساطة مصر.

وأضاف الموقع ، انه وتجنبا للانتقادات ستأخذ حماس وقتاً لتقليص المظاهرات، حيث ان "إسرائيل" وافقت على نقل الأموال القطرية إلى حماس في قطاع غزة، كما انه من المفترض أن يقوم ضباط المخابرات المصرية بالإشراف على الحدود لتهدئة المنطقة.

واضاف الموقع العبري ان عدد المتظاهرين الجمعة الماضية قدر بحوالي 11000 متظاهر ، رغم التفاهمات ، وشهدت الحدود مواجهات أسفرت عن وقوع اصابات، لكن ومنذ ثلاثة أسابيع لم يُقتل أي متظاهر.