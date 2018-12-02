هآرتس: قانون التجنيد للحرديم المتطرفين يهدد بسقوط الائتلاف الحاكم

ذكر تقرير لصحيفة هآرتس الاسرائيلية، اليوم الاحد، ان قانون التجنيد للحرديم المتطرفين يهدد بسقوط الائتلاف الحاكم والتوجه الى انتخابات مبكرة.

واشار التقرير الى ان مظاهرة خرجت الشهر الماضي في مدينة بني براك التي يقطنها الحرديم المتدينين المتطرفين ضد قانون التجنيد الذي يطال الحرديم، وان مشروع القانون ينتهي في منتصف هذه الليلة ولم ينجح الائتلاف الحاكم على اتفاق بشأن مخطط جديد وسوف تقرر محكمة العدل العليا غدا ما اذا كانت سوف توافق على طلب الحكومة الاسرائيلية تأجيل اقرار القانون حتى نهاية آذار/مارس المقبل.

ويسمح القانون المذكور بإعفاء طلاب المدارس الدينية، وقال مسؤول كبير في الائتلاف الحاكم ان محكمة العدل العليا سوف تسمح للكنيست بتأجيل سن القانون لمدة شهر واحد.

ولفت التقرير الى ان الائتلاف الحاكم لم يستطيع وضع خطة تسمح بالموافقة على سن القانون، وكانت حركة شاس وديغل هتوراة في داخل يهودوت هتوراة، قد سمحوا بتمرير مقترح وزارة الدفاع الذي تم تمريره بالقراءة الاولى في الكنيست.

ولفت الى ان الكنيست تستطيع تمرير القانون بسهولة بتأييد حزب يوجد مستقبل وحزب البيت اليهودي ولكن معارضة يهودوت هتوراة واغودات إسرائيل، يمكن ان يؤدي الى سقوط الائتلاف والتوجه الى انتخابات مبكرة. وبحسب التقرير فان نتنياهو غير مهتم بتغيير مشروع القانون ولا يريد أي تغيير خوفا من الذهاب الى انتخابات مبكرة.

اما مشروع القانون السابق الذي رفضته محكمة العدل العليا فينص على اعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية او تأجيل الخدمة العسكرية حتى جيل 26 عاما للمتدينين ويمكن في النهاية ان يحصلوا على اعفاء وبالتالي يصل الى درجة التطوع ويفتقر الى العقوبات بعكس بقية المطلوبين للخدمة العسكرية.