طقس فلسطين: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا وأمطار الثلاثاء

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاحد، غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتكون الاجواء هذه الليلة، غائمة جزئياً الى غائمة وباردة نسبياُ الى باردة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

واشارت الى ان الجو يكون يوم غد الاثنين، غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق وقد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج .

اما يوم الاربعاء المقبل، فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق وقد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .