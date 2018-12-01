أبرز مشاهد قمة العشرين بالأرجنتين

التقطت عدسات المصورين الذين يغطون وقائع قمة العشرين صورا ومشاهد ولقطات دالة، طريفة أحيانا وغريبة أحيانا أخرى، من مصافحة مثيرة بين مسؤولين إلى دموع مضيف القمة ورسم لبوتين.

وفي ما يلي تسع محطات ولقطات من أبرز مشاهد قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس:

مصافحة حارة

قبل الجلوس على الطاولة مع رؤساء الدول والحكومات المجتمعين ليومين في بوينس آيرس، تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحية حماسية حارة، تناقل رواد الإنترنت صورها بشكل واسع.

وواصل ولي العهد السعودي -الذي أساءت جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي- لصورته، وبوتين -الذي يواجه انتقادات بسبب التصعيد مع أوكرانيا- تبادل الحديث وهما مبتسمين.

نصائح صارمة وابتسامة مغلفة بالحرج

وتناقل رواد الإنترنت أيضا مقطع فيديو لولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسمعت أطراف الحديث فيه.

ويقول الرئيس الفرنسي "أنت لا تصغي لي إطلاقا"، ويرد الأمير السعودي "بالتأكيد سأصغي".

الرئيس الأرجنتيني يبكي

ظهر الرئيس الأرجنتيي ماوريسيو ماكري -الذي يستضيف القمة- باكيا متأثرا على ما يبدو بالعرض الذي دعا إليه ضيوفه في مسرح كولون.

وعندما كان الحضور يهتفون "أرجنتينا أرجنتينا"، قامت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل -التي وصلت متأخرة إلى القمة بسبب عطل في طائرتها- بمواساته.

وبعد الأغاني والرقصات التي عكست ثراء الثقافة الأرجنتينية، دعي رؤساء الدول والحكومات إلى عشاء قدمت خلاله ما تشتهر به البلاد من اللحوم والنبيذ.

وقالت ماغدالينا توسوني (53 عاما) أستاذة علم الاجتماع معبرة عن استغرابها؛ "ليست هناك أموال لإصلاح أو بناء مدارس ومستشفيات، فلماذا نخصص المال لتنظيم قمة لمجموعة العشرين؟"

تبادل مدائح

بينما يبدو قادة مجموعة العشرين منقسمين حول كل شيء، من المناخ إلى التجارة والنزاع في أوكرانيا وقضية خاشقجي؛ شهد اليوم الأول من قمتهم تبادل بعض العبارات الودية.

فقد صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب -مثلا- بأن نظيره الأرجنتيني "شاب وسيم جدا". كما هنأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على فوزه الأخير في الانتخابات الأخيرة. ورد عليه رئيس الوزراء الياباني -الذي أعيد انتخابه على رأس بلده- بعبارات ودية.

وهنأ آبي الرئيس الأميركي على النتيجة التي حققها في انتخابات منتصف الولاية. ووصف آبي هذه النتيجة التي خسر فيها الجمهوريون أغلبيتهم في مجلس النواب، بأنها "تاريخية". لكن ترامب الذي لا يعترف بالهزيمة رأى في هذه الانتخابات التي احتفظ فيها الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، انتصارا بكل المعايير التاريخية في اقتراع منتصف الولاية.

ارسم لي خارطة

خلال لقاء مع الرئيس ماكرون، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسم خريطة لتبرير اعتراض سفينتين أوكرانيتين في حادثة أثارت أزمة كبرى بين موسكو وكييف.

وقالت مستشارة للرئيس الفرنسي إن "بوتين أخرج ورقة بيضاء ورسم البحر والمضيق وأخذ يفسر للرئيس مسار السفينتين الأوكرانيتين في المياه المحايدة ثم في المياه الإقليمية".

وأوضح الإليزيه أن "رئيس الجمهورية قال إنه يجب الدخول في مرحلة خفض للتصعيد".

ابتهاج وتجهم

وتوقف الإعلام طويلا أيضا عند تعابير وجه ولي العهد السعودي بين الفرح العارم بالاقتراب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتجهم والعبوس لدى مرور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمامه.

لا أحد في استقبال الرئيس

الرئيس الفرنسي ماكرون وزوجته بريجيت لم يجدا من يستقبلهما في المطار بسبب تأخر وفد حكومي رسمي، حيث لم يكن في استقبالهما لدى سلم الطائرة سوى أفراد أمن وموظفين في مطار بوينس آيرس، وهو ما أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ترامب يلفت الانتباه

لفت ترامب انتباه المشاركين ووسائل الإعلام أكثر من مرة، فعند استقباله من قبل الرئيس الأرجنيتني قبيل انطلاق القمة، كان ترامب على عجل وغادر قبل انتهاء مراسم الاستقبال، وحاول الرئيس الأرجنتيني وأحد موظفي مراسم الاستقبال تدارك الموقف وتنبيه الرئيس إلى العودة، ولكنه واصل المسير.

وفي مرة أخرى، ألقى جهاز الترجمة خلال لقاء له مع الرئيس الأرجنتيني ذاته.

زوجات الزعماء

كانت زوجات الزعماء المشاركين في قمة العشرين حاضرات أيضا في عدد من الأنشطة الموازية غير السياسية، برفقة زوجة رئيس الأرجنتين، لبنانية الأصل، جوليانا عواضة، والتقطت عدسات المصورين صورا لهن في زيارات ولقاءات عديدة، كما ظهرن على طاولة جامعة للطعام في فيلا أوكامبو، والمعروفة كعنوان ثقافي شهير بالأرجنتين

المصدر: الجزيرة نت