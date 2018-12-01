ليفني: سأفاوض عباس وأضعف حماس إذا فزت بالانتخابات

قالت زعيمة المعارضة "الإسرائيلية" تسيبي ليفني مساء السبت: "لدي خطة جديدة سأعرضها على رئيس السلطة محمود عباس حال فاز (حزب المعسكر الصهيوني الذي ترأسه) في الانتخابات المقبلة.

وأوضحت ليفني، أن خطتها المستقبلية مع الفلسطينيين قائمة على الانفصال عنهم، على أن يكون هذا الأمر ضمن مفاوضات مباشرة مع رئيس السلطة محمود عباس، واضعاف حركة حماس في قطاع غزة، إضافة إلى أن خطتها تهدف إلى إقامة دولة يهودية ديمقراطية.

وكانت ليفني التقت الرئيس عباس مؤخرًا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إذ زعمت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن الاجتماع جرى في الفندق الذي يتواجد فيه الاثنان، إذ ركز اللقاء على دعوة عباس للعودة إلى غزة ومنع تحويلها إلى “حماسستان”.