حراك الضمان ينهي اعتصامه برام الله وسط تهديدات بالتصعيد

أنهى حراك الضمان الاجتماعي، مساء اليوم السبت، اعتصامه على دوار المنارة وسط مدينة رام الله تاركاً الباب مفتوحاً لعودة الإضرابات والاعتصامات مجدداً لعدم استجابة الحكومة لمطالبهم بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي.

شهدت الأيام ثلاثة الماضية مبيت عدد كبير من الشبان على دوار المنارة، مطالبين الحكومة للاستجابة إلى مطالبهم.

الناطق باسم حراك الضمان الاجتماعي في الضفة الغربية المحتلة عامر حمدان أعلن مساء اليوم السبت، عن أن الحراك يعد لإضراب جزئي في مؤسسات القطاع الخاص يوم الأربعاء المقبل، كخطوة أخرى ضاغطة على الحكومة للعدول عن هذا القانون.

وقال حمدان: ننهي اليوم اعتصامنا الذي استمر لثلاثة ايام، على دوار المنارة، ورسالتنا وصلت للحكومة، ولكل من يعنيه الأمر، بأننا لن نتوقف عن حراكنا حتى اسقاط القانون".

وأضاف: "أقمنا ستة اعتصامات، ولا يوجد استجابة من الحكومة أو أي تواصل معنا من طرفهم، دعينا مرة واحدة إلى مجلس الوزراء وطرحنا مطلبنا، ولم يستجيبوا، وبعدها انقطع الحوار"، مؤكداً أن مرحلة التصعيد بدأت بهذا الاعتصام، الذي تخلله مبيت في الشارع لثلاثة أيام، وسيكون هناك تصعيد آخر بالإضراب والمبيت مرة اخرى في الشارع.

وأكد حمدان أن رهان الحكومة على قصر نفس حراك الضمان الاجتماعي هو رهان خاسر، فالاعتصامات ستتواصل، ولن يتوقف الحراك إلى بالتراجع عن القانون، وعلى الحكومة أن تعيد نظرها في هذه المسألة، فغدا ستحتاج الشعب ولن تجده.

وعلى مدار الأيام الثلاثة لم تتوقف حناجر الالالف الذين هتفوا ضد الضمان والحكومة، ولعل أبرز الهتافات كانت: الشعب يريد اسقاط الضمان، حرامية حرامية، ضمانك مش مضمون، وغيرها من الهتافات.