الاحتلال يقمع مسيرة تضامنية مع الأسيرة المقدسية اسراء جعابيص

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت مسيرة تضامنية مع الأسيرة المقدسية إسراء جعابيص.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل صوتية تجاه المشاركين السلميين في المسيرة التضامنية، كما لاحقت عدداً من المشاركين في شارع صلاح الدين تجاه شارع الزهراء.

وأوضح المشاركون أن قوات الاحتلال منعتهم من التواجد وترديد الهتافات في شارع صلاح الدين ولدى سيرهم باتجاه شارع الزهراء القت القنابل باتجاههم وانتشرت في المكان.

وجاءت الوقفة تزامناً مع حملة أُطلقت لدعما الأسيرة جعابيص والتي تعاني من اهمال طبي داخل سجون الاحتلال، وبحاجة لأكثر من 8عمليات جراحية مستعجلة، إضافة إلى أن المطالبة باستعادة جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال.

والد الأسيرة إسراء جعابيص طالب المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لإنقاذ إسراء من زنازين الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن ابنته تعرضت لإهمال كبير منذ لحظة اعتقالها بعد اصابتها بحروق بالغة إثر انفجار اسطوانة غاز داخل مركبتها، والتحقيق معها رغم ألمها ثم الحكم عليها بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما.