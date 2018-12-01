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محمد صلاح يتطلع لإنهاء السنوات العجاف

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:33 - 01 ديسمبر 2018
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قال النجم المصري محمد صلاح إنه غير مهتم حاليا بالألقاب الفردية ولكنه يتطلع لتحقيق إنجاز غائب عن ليفربول منذ 6 سنوات.

وأحرز اللاعب العديد من الألقاب الفردية خلال الموسم الماضي وسجل 44 هدفا مع ليفربول بكل المسابقات، وسجل تسعة أهداف خلال هذا الموسم وهو على بعد هدفين من تحقيق رقم قياسي لأي لاعب من ليفربول خلال مبارياته الخمسين الأولى.

غير أن هذه الإنجازات لا تشغل بال صلاح حاليا، فقد قال في حوار لشبكة سكاي سبورتس إنه يتطلع إلى التتويج بلقب مع ناديه خلال هذا الموسم.

وأضاف "كنا قريبين جدا من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، ولكن هذه هي كرة القدم وعلينا القبول بالنتيجة".

واعتبر أن التتويج بلقب سيكون إنجازا كبيرا للفريق واللاعبين وسيحقق حلم المشجعين.

وتتطلع جماهير ليفربول إلى تألق زملاء صلاح خلال هذا الموسم وإنهاء ست سنوات عجاف فشل خلالها النادي في تحقيق أي لقب.

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