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الزهار يخاطب الأسرى من داخل زنزانة منديلا

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 19:28 - 01 ديسمبر 2018
وفد برلماني برئاسة الزهار وفد برلماني برئاسة الزهار
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور محمود الزهار، أن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي سيخرجون حتماً وسيحكمون فلسطين كما خرج نيلسون منديلا من السجن ابان حكم نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وحكم بلاده في أول انتخابات ديمقراطية.

وقال الزهار من داخل سجن نيلسون منديلا في جنوب أفريقيا: "هذه رسالة رمزية إلى كل مجاهد في سبيل دينه ووطنه، هذه الاقفال ليست أبدية وهذه الأماكن ليست أبدية البقاء فيها مع العبادة هو تقرب إلى الله تعالى".

وأضاف: "نقول للأسرى في السجون الإسرائيلية ستخرجون من سجونكم وتحكمون بلادكم كما خرج منديلا وحكم هذه البلاد".

 

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