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جواز السفر الإماراتي الأول عالميًا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:23 - 01 ديسمبر 2018
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حقق جواز السفر الإماراتي إنجازا غير مسبوقا في أحدث تصنيف عالمي يعتمد على عدد الدول التي يمكن أن يدخلها حامل الجواز من دون الحصول على تأشيرة، أو الحصول عليها عند الوصول إلى المطار.

وصنف مؤشر "باسبورت إندكس"، السبت، جواز السفر الإماراتي ليكون الأول عالميا بدخوله 167 دولة حول العالم دون تأشيرة، حيث يتزامن هذا الإنجاز مع "عام زايد" والعيد الوطني الـ47 للإمارات.

وتراجع جواز سنغافورة إلى المركز الثاني، وبقي الألماني في المركز الثالث، فيما حل الدنماركي رابعا، والسويدي خامسا.

وفي وقت سابق من الشهر  الجاري كان الجواز الإماراتي قفز إلى المركز الثالث عالميا بدخول 163 دولة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة، بحسب "باسبورت إندكس".

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