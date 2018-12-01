توصية بدعم مربي النحل وتشديد الرقابة على العسل المهرب

أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمتها مؤسسة التعاون الإيطالي وجمعيتا مربي النحل في جنين ورام الله، بالتعاون مع مديرية الزراعة في جنين، اليوم السبت، على ضرورة دعم مربي النحل، وإنشاء مختبرات خاصة لفحص جودة العسل وتشخيص الأمراض الذي تصيب النحل.

وشدد المشاركون في الورشة، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام عن قطاع النحل، على أهمية التنسيق والتواصل ما بين وزارة الزراعة وجمعيات مربي النحل الفلسطيني لتطويره، على ضرورة الانضمام الى الجمعيات القائمة لما له أثر في تقليل كلفة الإنتاج وزيادة الربح .

وأكد المشاركون أن جدار الضم والتوسع العنصري منع وحد من حركة المزارعين، لنقل الخلايا من منطقة الى أخرى.

وأوصى المشاركون بضرورة تجديد الرقابة على الاسواق للحد من ظاهرة تهريب العسل "الإسرائيلي" الى مدن الضفة، مطالبين بوضع حد لظاهرة احتكار نوع من بذور بعض الأزهار من النباتات، ومنع توريدها الى الضفة والتي توفر زهر في الموسم الربيعي .

من جهته، تحدث مدير زراعة جنين باسم حماد حول أهمية البرنامج الإرشادي لقطاع النحل، وخاصة من ناحية التعريف بالمشاكل التي يعاني منها قطاع النحل .