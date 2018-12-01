وقفة تضامنية مع الأسيرة إسراء الجعابيص في بيت لحم

شارك مواطنون وأهالي الأسرى، اليوم السبت، في ساحة المهد بمدينة بيت لحم في وقفة تضامنية مع الأسيرة إسراء الجعابيص وإسنادا لكافة الأسيرات القابعات في سجون الاحتلال.

وقال المتحدث باسم نادي الأسير عبد الله الزعاري "نحن اليوم في هذه الوقفة التضامنية من قلب ساحة المهد ومن أمام شجرة الميلاد، نوجه رسالة للعالم بضرورة التحرك الفوري لإنقاذ الأسيرة الجعابيص التي تعاني معاناة شديدة جراء عدم تقديم العلاج اللازم بعد اصابتها بحروق في مختلف أنحاء جسدها، بعد إطلاق جنود الاحتلال الرصاص على مركبتها وانفجار انبوبة الغاز.

وأضاف الزغاري "تعتبر حالة الجعابيص من أصعب الحالات داخل سجون الاحتلال، ولا تستطيع القيام بحاجاتها نتيجة عجزها الكامل وحتى حرمانها من رؤية ابنها".

وأوضح أنهم يوجهون رسالة إنسانية إلى كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية للتدخل من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياستها التعسفية بحق أسرانا وأسيراتنا خاصة.

بدوره، أكد حسين رحال ممثلا عن القوى الوطنية أهمية توسيع المشاركة الشعبية والرسمية في الفعاليات التضامنية مع أسرانا، لأن هذا يعطيهم دفعة كبيرة في الصمود ومواجهة الغطرسة الاحتلال.

بدوره، قال محافظ بيت لحم كامل حميد "إن الرئيس يولي قضية الأسرى الأهمية الكبرى رغم كل الضغوطات، ونحن اليوم موحدون خلف أسرانا يمثلون البوصلة والوحدة نحو قضيتنا العادلة".

وأضاف: "في أسيراتنا الشموخ الفلسطيني الحقيقي، رسالتنا اليوم متزامنة مع رسالة المسيح المتمثلة بالحرية والاستقلال، اليوم نقف موحدين معا لنبعث برسالة من أجل التدخل لإيقاف هذه المعاناة، ووقف الإجراءات لسيرتها وكافة أسرانا".

من جهتها، قالت عضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية خولة الأزرق: "نحن في فلسطين تنتهك حرياتنا يوميا وفي المقدمة المرأة الفلسطينية وإسراء الجعابيص شاهد حي على ذلك".

وطالبت الجميع بالتحرك من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني وخاصة أسرانا البواسل، كذلك حماية دولية وتطبيق الاتفاقيات الدولية الرابعة بحق أسرانا كأسرى مناضلين لا محرمين، مع إطلاق سراح كافة أسرانا.

وأكد إبراهيم مسلم في كلمة أهالي الأسرى، أنه حان الوقت لأن نلتف جميعا حول قضية الأسرى مع المساندة الحقيقية، وألا تقف الوقفات التضامنية على مناسبات بل يحب أن تكون ضمن الأولويات في حياتنا اليومية.