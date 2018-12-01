غاباي وليفني: نعمل لإحداث ثورة ضد حكم نتنياهو

أكد كل من تسيبي ليفني زعيمة المعارضة الإسرائيلية، وآفي غاباي زعيم حزب العمل المعارض، اليوم السبت، أنهم يعملون من أجل إسقاط حكم بنيامين نتنياهو وإحداث ثورة تسقطه بدون أن يسمح له بتولي رئاسة الوزراء مستقبلا.

وقالت ليفني في تصريحات أوردها موقع واللا، قولها "أنا أعمل مع أصدقائي لإحداث ثورة تسقط حكم نتنياهو للأبد".

وأضافت "نتنياهو يستخدم الحاجات الأمنية من أجل عدم الذهاب إلى الانتخابات". مشددةً على أنها غير مستعدة لتكون معه في حكومة واحدة في ظل الفساد الذي يشوبه.

من جانبه قال غاباي، بأنه لن يجلس في حكومة يرأسها نتنياهو. مضيفا "علينا قيادة البلاد واتخاذ قرارات جوهرية من أجل المصلحة العليا لإسرائيل بدلا من المصالح السياسية الحزبية".

ولفت إلى أن هناك العديد من السياسيين الإسرائيليين يعتقدون أنه من الممكن تغيير النظام وإدارته بطريقة مختلفة.