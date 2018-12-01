انطلاق تحرك مجموعة "السترات الصفراء" في باريس

بدأ صباح اليوم السبت، مواطنون فرنسيون يتجمعون في شوارع العاصمة الفرنسية للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود، فيما تستخدم الشرطة تستخدم قنابل الغاز ضد المتظاهرين.

وتحدثت مصادر إعلامية، عن إجراءات أمنية مشددة للشرطة الفرنسية واغلاق مداخل جادة الشانزيليزيه بالعوائق الحديدية.

ولفتت إلى أن الحركة شبه مشلولة في الشوارع المحيطة بجادة الشانزيليزيه وسط باريس بسبب الاحتجاجات.

وسائل إعلام فرنسية ذكرت أن السلطات الفرنسية اعتقلت 59 شخصاً، مؤكدةً أن متظاهرين قطعوا طرقاً في مدينة رين غرب البلاد.

بينما الشرطة الفرنسية أعلنت عن توقيف 24 شخصاً من المشاركين في الاحتجاجات.

بدوره، قال وزير الداخلية الفرنسي إن قرابة 1500 "مخل بالأمن" يشاركون في الاحتجاجات قرب الشانزيليه.

كما أعلنت الحكومة الفرنسية عن أن رئيس الوزراء ادوارد فيليب سيزور مقر الشرطة لمتابعة أحداث الشانزليزيه.

في وقت سابق طالب تيري بول فاليت منسق حركة "السترات الصفر" عن العاصمة الفرنسية باريس، باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، لافتاً إلى أن الاحتجاجات اندلعت عقب وضع ضرائب إضافية على المحروقات.

كما شدد على أن المحتجين يطالبون بإجراء استفتاء في الإصلاحات التي يقودها ماكرون.