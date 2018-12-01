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باراك يواصل لقاءاته مع معارضي نتنياهو لتشكيل تحالف ضده

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:52 - 01 ديسمبر 2018
ايهود باراك ايهود باراك
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كشف النقاب عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أيهود باراك، واصل عقد لقاءاته مع مسؤولي الأحزاب المعارضة لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

ووفقا للقناة العبرية العاشرة، فإن باراك التقى يوم الأربعاء الماضي مع آفي غاباي زعيم حزب العمل وأحد أقطاب المعارضة للتباحث حول الوضع السياسي في إسرائيل.

وأشارت القناة إلى أن باراك كان التقى مع تسيبي ليفني وموشيه يعلون، مشيرةً إلى أن باراك سيلتقي مع المزيد من المعارضين لنتنياهو في محاولة لتشكيل تحالف ضده.

وبحسب القناة، فإن البت في قضية التكتل من اليسار والوسط لن يتم قبل أن يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات.

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