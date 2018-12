صور ابن سلمان في قمة العشرين تثير عاصفة تعليقات

تصدر حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قمة العشرين في بيونس آيرس، حديث وسائل الإعلام، لا سيما مع تزايد الاتهامات ضده بالمسؤولية عن ارتكاب مجازر في اليمن، وقتل الكاتب جمال خاشقجي.

وظهر ابن سلمان عند التقاط الصورة الجماعية للزعماء والمسؤولين الحاضرين، وهو يقف في زاوية بعيدة عن أبرز الحضور، في اختلاف واضح عن موقعه في المحافل العالمية قبل قضية خاشقجي.

وعند الانتهاء من التقاط الصورة، أظهر فيديو ابن سلمان يقف ويغادر وحيدا، بينما ينشغل قادة العالم بالأحاديث الجانبية فيما بينهم.

وفي صور أخرى، ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مروره من أمام محمد بن سلمان في القمة، وتجاهله النظر إليه.

وأثارت الصورة تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن قضية خاشقجي وحرب اليمن، تسببت بعزل ابن سلمان أمام العالم.

يذكر أن وكالة "رويترز" قالت إن ابن سلمان تعرض لـ"التهميش" خلال التقاط الصورة الجماعية الرسمية لزعماء العالم وكبار الشخصيات في القمة اليوم الجمعة.

وقالت إن ابن سلمان "كان موقعه في طرف المجموعة ثم غادر المنصة بسرعة دون أن يصافح أو يتحدث مع أي من الزعماء".

وكانت الرئاسة الفرنسية، ذكرت أن "الرئيس إيمانويل ماكرون طالب ابن سلمان بضرورة إشراك خبراء دوليين في التحقيق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وانطلقت أعمال قمة العشرين مساء الجمعة، في بوينس آيرس، وتستمر حتى السبت، ويشارك فيها زعماء الدول العشرين الأكبر اقتصاديا في العالم.

The world's leaders have arrived in Buenos Aires, Argentina for the 2018 G-20 summit pic.twitter.com/o2TBLc8Nu9