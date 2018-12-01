فلسطين تُسقط محاولات اقصائها من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي

أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن وفد فلسطين المشارك في مؤتمر الدول الأطراف لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية، وكذلك مؤتمر الاستعراض لاتفاقية الأسلحة الكيمائية، نجح في احباط المحاولات الأميركية لتسيس عمل المنظمة، والتشكيك في عضوية دولة فلسطين.

وقال المالكي في بيان صدر عنه، اليوم السبت، إن وفد فلسطين شارك في المؤتمر الذي اختتمت أعماله في لاهاي، على مدار أسبوعين، لأول مرة كدولة طرف، وكامل العضوية في المنظمة.

وشدد على أن وفدنا رفض المحاولة الأمريكية لإضافة بند في التقرير الختامي يشكك بعضوية دولة فلسطين في المنظمة، وهو ما رفضه وفد فلسطين، مدعوما بالغالبية العظمى من الدول الأعضاء التي دافعت عن حق دولة فلسطين بالتمثيل المتساوي أسوة بباقي الدول الأعضاء، التي عبرت عن استيائها الشديد من التصرفات الأميركية التي أدت تعطيل أعمال المؤتمر لعدة أيام.

وأشار إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية أدارت معركة قانونية ودبلوماسية انتصرت بنجاح، اعتمدت فيها على أسس القانون الدولي والقواعد الاجرائية المعتمدة في هذه المؤتمرات، بدعم وتأييد واسع من غالبية الدول الأعضاء، التي أعلنت عن دعمها الكامل لفلسطين، كدول ومجموعات، وفي استهجان واضح لتصرف الولايات المتحدة، أجبرت على إثرها الولايات المتحدة على التراجع عن موقفها غير القانوني والمعادي.

وأوضح المالكي أن الوفد الفلسطيني أكد في المؤتمر أن عضوية دولة فلسطين في المنظمات الدولية ومكانتها الاممية اصبحت حقيقة، وعلى الدول ان تتعايش مع هذا الواقع القانوني والسياسي والدبلوماسي احتراما للمبدأ القائم في الدبلوماسية المتعددة الاطراف، مبدأ السيادة المتساوية للدول.

وشدد على أهمية المشاركة في هذه المنظمة، باعتبارها إحدى أهم منظمات نزع التسلح، ونزع سلاح الدمار الشامل، كدولة كاملة الحقوق والواجبات إلى جانب 192 دولة عضو، مشيرا الى ان وفد دولة فلسطين سيعمل منذ الان، وبعد ان أكد في اكثر من مداخلة امام المؤتمر على ضرورة مساءلة اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على استخدامها لأسلحة كيميائية ضد ابناء شعبنا.

وعبر عن امكانية الطلب من المنظمة ارسال خبراء للكشف عن اي مواد كيمائية محظورة، بناء على احكام اتفاقية الامم المتحدة للأسلحة الكيمائية، في ارض دولة فلسطين المحتلة.

ومثل وفد دولة فلسطين، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى منظمة حظر الاسلحة الكيماوية السفيرة روان سليمان، ونائب مساعد وزير الخارجية والمغتربين للعلاقات المتعددة الاطراف عمر عوض الله، ومسؤول ملف منظمة حظر الاسلحة الكيماوية في بعثة دولة فلسطين لدى هولندا ناجح الدحدوح.