1612 أسرة تهدد بالعودة للسكن في مدارس الأونروا بغزة بداية الأسبوع القادم

أعلن أصحاب المنازل المدمرة في العدوان الإسرائيلي العام 2014 أنهم قرروا العودة للسكن في مدارس وكالة الغوث الدولية "الأونروا"، اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وأكد أصحاب المنازل المدمرة في أحاديث منفصلة لـ صحيفة"الأيام" أنهم سيعودون هم وأطفالهم للمدارس بسبب عدم دفع "الأونروا" بدل الإيجار منذ عدة شهور وإعلانها أنها قررت ذلك بشكل نهائي.

يذكر أن نحو 1612 أسرة ممن هدمت منازلهم في العام 2014 لا يزالون دون مأوى ولم يُعد بناء منازلهم من جديد وكانوا يقطنون في منازل مستأجرة طيلة الأعوام الأربعة الماضية، في حين كانت تقوم "الأونروا" بتسديد بدل الإيجار إلا أنها توقفت عن ذلك منذ عدة شهور ما فاقم معاناتهم وأوضاعهم الصعبة.

وقال محمد الغرباوي (47 عاماً) أحد أرباب هذه الأسر، إنهم باتوا دون مأوى بسبب توقف "الأونروا" للشهر الخامس على التوالي عن دفع بدل الإيجارات لهم، ما تسبب في تشردهم وأسرهم.

ووصف أوضاع هؤلاء المشردين بالكارثة فهم لا يستطيعون دفع الإيجار واضطر غالبيتهم إلى ترك المنازل المستأجرة بعد قرار "الأونروا" التوقف نهائياً عن الدفع، محملاً الوكالة الدولية المسؤولية الكاملة عن هذا القرار وتبعاته.

وناشد "الغرباوي" باسمه وباسم هؤلاء المتضررين، القوى الوطنية والإسلامية ومنظمة التحرير والسلطة الوطنية من أجل العمل على حل المشكلة وتفادي الكارثة، لاسيما وأن الطلبة في مدارس "الأونروا" على أبواب الامتحانات النهائية.