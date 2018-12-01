معتصمون ضد الضمان الاجتماعي يبيتون ليلتهم الثانية في دوار المنارة

استيقظ المعتصمون ضد قانون الضمان الاجتماعي في دوار المنارة صباح اليوم السبت ، بعد مبيتهم لليلة الثانية على التوالي وقد احاطت بهم سواتر حديدية متراصة حول مكان نومهم.

وقال احد المعتصمين ان عاملين وضعوا السواتر الحديدية حول مكان نوم المعتصمين، يرجح انهم من بلدية رام الله.

ومنذ ساعات الصباح، اشعل عدد من المعتصمين النار من بقايا الخشب والحطب في اوعية حديدية نظرا لتدني درجات الحرارة، بينما فضل البعض سرقة لحظات نوم رغم برودة الاجواء.

وكان الاف المواطنين قد تجمعوا مساء الخميس على دوار المنارة في اعتصام مفتوح ضد قانون الضمان الاجتماعي، حيث باتوا ليلتهم الاولى، ليستمر الاعتصام ليوم الجمعة، حيث ادى المعتصمون صلاة الجمعة على الدوار، وباتوا ليلتهم الثانية هناك.