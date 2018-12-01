لماذا وصلت ميركل متأخرة إلى قمة العشرين بالأرجنتين؟

وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، لحضور قمة العشرين الدولية متأخرة حوالي 12 ساعة إثر عطل أصاب طائرتها.

وهبطت طائرة ميركل في الخامسة واثنتين وخمسين دقيقة مساء اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (أي التاسعة و52 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش) على متن طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية الأسبانية "أيبيريا".

وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأرجنتينية باتريشيا بولريش أعلنت أن ميركل ونائبها اولاف شولتس ومرافقيهما سينقلان بسلاسة إلى المجال الآمن للاجتماعات.

وقالت بولريش: "سنستخدم قوة خاصة حتى تتمكن المستشارة من الوصول بصورة أسرع".

وحيث أن اليوم الأول من أيام القمة هو اليوم الجمعة والكثير من الشوارع مغلقة كان لابد أن تنقل ميركل بسرعة كبيرة إلى مركز انعقاد القمة في بوينس أيرس، ويبعد المركز عن المطار أربعين كيلومترا تقريبا.

وقالت بولريش: "سيتم الأمر اليوم بسرعة كبيرة".

كان اجتماع بين المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والرئيس الامريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين تأجل إلى غد السبت في الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر (1630 بتوقيت جرينتش) بسبب التأخر في وصول ميركل الى بوينس ايرس.

وقالت مصادر الحكومة الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الاجتماع الذي سيستغرق 30 دقيقة من المتوقع أن يركز على موضوعات تشمل التوترات بين روسيا وأوكرانيا.

وكان عطل بأحد مكونات الطائرة تسبب في عودة طائرة ميركل بينما كانت في طريقها إلى مجموعة العشرين أمس الخميس.