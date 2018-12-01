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خيبة أمل لدى استخبارات الاحتلال لإخفاق الجيش المصري من القضاء على داعش

  • فلسطين اليوم
  • 08:32 - 01 ديسمبر 2018
داعش داعش
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ذكرت صحيفة معاريف بأن قيادة الجيش "الإسرائيلي" وخاصة شعبة الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية" قد خاب املهم من فشل الجيش المصري للقضاء على تنظيم داعش سيناء.

ووفقا لمعاريف فشعبة الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية" قد خاب املها لعدم قدرة الجيش المصري على هزيمة تنظيم داعش سيناء وقد جاءت خيبة الامل بسبب ان الجيش المصري خلال السنوات الماضية حصل على دعم من عدة جهات امنية غربية ومن "إسرائيل". 

وبينت معاريف "لا زال الجيش المصري غير قادر على اداء المهمة للقضاء على داعش في سيناء "،  مشيرةً الى ان الاستخبارات "الإسرائيلية" رجحت ان يقضي الجيش المصري على تنظيم داعش حتي نهاية 2018 ولكن يبدو ان الامر لن يحدث  فقد حقق النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي انجازات كثيرة من خلال عملياته ضد اوكار داعش وخاصة في المنطقة الواقعة بين الشيخ زويد ورفح والعريش.

وأشارت معاريف الى ان عدد العمليات التي قام بها عاصر داعش انخفضت  بشكل كبير وللجهود التي تبذلها مصر ضد تنظيم داعش انضمت للمساعدة الاستخبارات الامريكية ا ־CIA ,وال־NSA  والاستخبارات الفرنسية والبريطانية والالمانية  لجانب شعبة الاستخبارات "الإسرائيلية" امان وجهاز الشاباك وسلاح الجو "الإسرائيلي"

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