التأشيرة الايرانية خارج الجواز لجميع الجنسيات اعتباراً من اليوم

تستعد الحكومة الإيرانية للعمل بنظام إصدار تأشيرات الدخول للأجانب دون ختم جواز السفر بجميع منافذ ومطارات البلاد بدءاً من ديسمبر المقبل في خطوة تهدف لحماية الوافدين إليها بهدف السياحة أو التجارة من عقوبات الولايات المتحدة.

وأعلن مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التراث والسياحة والصناعات اليدوية علي أصغر مونسان أن الإجراء جاء بعد سن قانون جديد لتنظيم الإجراءات.

وجاء إقرار القانون بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على المسافرين إلى الجمهورية الإسلامية خاصة من أوروبا ، حيث لم يعد بإمكان الأوروبي الذي يزور إيران الإستفادة من نظام رفع التأشيرات مدة 89 يوماً الذي تتبعه واشنطن مع رعايا الاتحاد الأوروبي.

وكانت ثمانية مطارات في إيران تقوم بالعمل سابقاً بنظام شبيه بناءً على طلب السياح، لكن اعتبارا من الشهر المقبل فإن كل السياح الأجانب سيحصلون على ورقة تأشيرة خارج جواز سفرهم يتم ختم الدخول والخروج عليها.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية خففت معارضتها بعد تأمين نظام إلكتروني شامل يربط جميع المنافذ.

وأشار إلى تعثر مساعي منظمة التراث والسياحة لإقرار قانون يسمح بتخفيف قيود زيارة الأجانب بهدف تنشيط السياحة بعد مواجهتها معارضة شديدة من التيار المتشدد.

وعلمت مصادر من أحد مساعدي مونسان أن رفع ختم التأشيرات من الجوازات واجه معارضة شديدة من الأجهزة الأمنية خاصة الحرس الثوري الذي يشرف على المطارات على اعتبار أن الخطوة ستسهل على العديد من الجواسيس الدخول إلى البلاد.

ويتيح القانون الجديد لرعايا 120 دولة الحصول على تأشيرة دخول فور الوصول إلى المنافذ الإيرانية في محاولة لإجتذاب سياح لإنعاش سوق العملة الصعبة الذي يعاني بشدة جراء العقوبات الأميركية.