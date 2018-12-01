وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب

أعلن نجل الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب، وفاته السبت عن عمر ناهز الـ 94 عاماً.

وكان الرئيس الأميركي الـ 41 للولايات المتحدة، أصيب قبل سنوات بداء الباركنسون، الذي أجبره على استخدام كرسي متحرك. وكانت حالته الصحية خلال السنوات الأخيرة، أجبرته على الدخول مراراً إلى المستشفى.

وجاء موته، الذي أعلن عنه جورج بوش ومكتبه أيضاً، بعد أقل من ثمانية أشهر من وفاة زوجته البالغة من العمر 73 عاماً ، باربرا بوش.

ولد جورج هربرت واكر بوش في 12 يونيو 1924 انتخب رئيساً لجمهورية الولايات المتحدة عام 1989 وحتى 1993. كما شغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الثالث والأربعين من عام 1981 إلى 1989.

إلا أن بوش العضو في الحزب الجمهوري، والرئيس السابق لم يحالفه الحظ في رئاسة الجمهورية لولاية ثانية، فانضم إلى نادي الرؤساء الذين رفضهم الناخبون بعد ولاية واحدة فقط في المنصب.

كان سابقاً عضوا في الكونغرس وسفيراً ومديراً للمخابرات المركزية.

واعتبر حتى آخر لحظة من مماته أكبر الرؤساء ونواب الرؤساء الأميركيين على قيد الحياة .

منذ عام 2000، أصبح يشار إليه باسم "جورج هـ. و. بوش" أو "بوش 41" أو "بوش الأكبر" أو "جورج بوش الأب" لتمييزه عن ابنه الأكبر جورج دبليو بوش الذي أصبح الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة بعد انتخابات عام 2000.

وعُرف بوش الاب عدائه للعراق، اذ قاد الحرب الامريكية على العراق او ما تعرف بحرب الخليج عام 1991.