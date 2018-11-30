الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد 5 قرارات لصالح فلسطين

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، مساء اليوم الجمعة، خمسة مشاريع قرارات لصالح القضية الفلسطينية.

و بحسب مصادر فلسطينية، فإن من بين القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة خاصة لها اليوم، قرار خاص يتعلق بالقدس المحتلة، طالب الدول الأعضاء بالجمعية العامة بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتخذها إسرائيل في المدينة المقدسة، والحفاظ على وضعها الحالي ورفض كل ما حصل خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد نقل الولايات المتحدة الأميركية سفارتها إليها، إضافة لقرار يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية.

وأضافت المصادر أنه تم اعتماد ثلاثة قرارات أخرى تأتي ضمن استمرار عمل لجان متعلقة بفلسطين في الأمم المتحدة، هي: لجنة تختص بمتابعة البرنامج الإعلامي الذي يتعلق بتدريب فلسطينيين في الأمم المتحدة على التغطية الإعلامية وتغطية فعاليات، واستمرار عمل لجنة شعبة حقوق الفلسطينيين في الأمانة العامة، واستمرار عمل اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

بدوره، اعتبر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أن المجتمع الدولي بتصويته على القرارات الخمسة يؤكد وقوفه ودفاعه عن قضيتنا الوطنية، رغم ما تبذله الإدارة الأميركية من جهود في المحافل الدولية لمقاومة ذلك.

كما اعتمدت الجمعية العامة قرارا سادسا خاصا بمنطقة الجولان السورية المحتلة، يطالب بانسحاب إسرائيل من كل الجولان وتأكيد سيادة سوريا عليها، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.