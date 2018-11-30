أسعار المحروقات لشهر ديسمبر

أعلنت الهيئة العامة للبترول أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر كانون أول -12/2018 في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية اعتبارا من يوم السبت الموافق 01/12/2018 هو على النحو التالي:
الصــنــف السعر/ شيكل
بنزين 95 5.89
بنزين 98 6.54
ســـــولار 5.49
كــــــــــاز 5.49
الــغـــــــــاز:
1- سعر اسطوانة الغاز5 كلغم، للمستهلك 27 شيكل في محل الموزع.
2- سعر اسطوانة الغاز12 كلغم، للمستهلك 64 شيكل في محل الموزع.
3- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم، للمستهلك 256 شيكل في محل الموزع.
4- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.78 شيكل.
5- سعر كلغم الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 4.88 شيكل
6- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط .
أسعار أخرى للتاجر: فيول: 2100 شيكل / بيتومين (PG68):2100 شيكل
ملاحظة: على جميع السادة أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.