تهميش بن سلمان خلال التقاط صورة جماعية لزعماء قمة العشرين

تعرّض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للتهميش، خلال التقاط الصورة الجماعية الرسمية لزعماء العالم وكبار الشخصيات في قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس الأرجنتينية، اليوم الجمعة، إذ كان موقعه في طرف المجموعة، ووجد تجاهلًا بعد التقاط الصورة.

وأثار حضور الأمير محمد في قمة دولية جدلًا بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وغادر ولي العهد الذي يعتبر الحاكم الفعلي للسعودية، المنصة بسرعة دون أن يصافح أو يتحدث مع أي من الزعماء، كما أوردت وكالة "رويترز".

وانتصف المنصة التي ضمت المجموعة ماوريسيو ماكري رئيس الأرجنتين التي تستضيف القمة.

وكان ماكري قد قال إن الاتهامات باحتمال ضلوع الأمير محمد في مقتل خاشقجي، ربما تكون مطروحة خلال القمة التي تستغرق يومين.

وفي وقت لاحق، تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمير محمد تحية ودية وتصافحا وضحكا، فيما اتخذا مقعديهما المتجاورين في غرفة الاجتماعات الرئيسية.

كما التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشكل خاطف، ولي العهد السعودي على هامش أعمال القمة، وعبر خلاله عن رغبة الأوروبيين في "إشراك خبراء دوليين في التحقيق" بشأن اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وفي سياق متصل، ذكرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أنها تعتزم مناقشة قضية مقتل خاشقجي، والوضع في اليمن، مع ولي العهد السعودي خلال القمة في الأرجنتين.