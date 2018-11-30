خسائر النفط تزيد أوجاع الأسهم العربية والخليجية

مازالت الضغوط تحيط بأسواق الأسهم العربية والخليجية التي شهدت الكثير من التذبذب خلال جلسات الأسبوع الجاري مع تركيز المستثمرين على بعض القطاعات بعد الخسائر التي سجلتها سوق النفط مؤخراً.

وأشار التقرير الأسبوعي لمجموعة "صحاري" للخدمات المالية، إلى أن المسارات المتقلبة التي سجلتها بورصات المنطقة مؤخرا ما هي إلا محصلة لتباين التوقعات الخاصة بمؤشرات الأداء للعام القادم والتي بدت إيجابية قبل أن تبدأ اسواق النفط بالتراجع الحاد من جديد خلال الفترة القصيرة الماضية.

والتي من شأنها أن تؤثر وبشكل ما على آفاق النمو الاقتصادي المتفائلة لدى عدد كبير من اقتصادات منتجين النفط.

ذلك أن توقعات النمو المتفائلة من شأنها أن تنعكس إيجابا وتؤدي إلى إغراء المستثمرين للاستثمار في أسواق الاسهم كون الاستثمار في الأسهم يتطلب مستويات مرتفعة من الثقة بمؤشرات النمو والاداء المالي والاقتصادي للقطاعات والانشطة النفطية وغير النفطية للأسواق المستهدفة.

وبالتالي فإن بورصات المنطقة ستحافظ على الأداء المتقلب حتى ظهور مؤشرات أداء ونمو اقتصادي أكثر تفاؤلا.

مصر تواصل النزيف

واصلت البورصة المصرية خسائرها لكن تراجعت حدة الخسائر ليصل إجمالي خسائر الأسهم المدرجة خلال جلسات الأسبوع الجاري إلى نحو 0.8 مليار جنيه بعدما أغلق رأس المال السوقي عند مستوى 750.7 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% مضيفاً نحو 69 نقطة إلى مستوى 13319 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2% عند مستوى 681 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 1.9% إلى مستوى 1706 نقاط.

تراجع كبير في دبي

تراجعت سوق دبي بقوة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بضغوط قادتها الأسهم العقارية وسط مخاوف المتعاملين من تراجع النشاطات الاقتصادية في المنطقة في ظل التراجعات التي تشهدها أسعار النفط.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 3.13% وبواقع 86.25 نقطة ليقفل عند مستوى 2668.66 نقطة.

وتراجعت أحجام وقيم التعاملات عن الأسبوع الأسبق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 305.3 ملايين سهم بقيمة 413.6 مليون درهم.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 13.9%، وتراجع قطاع العقارات بنسبة 5.81%، وتراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.4%، كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.57%.

خسائر عنيفة في أبوظبي

تراجعت سوق أبوظبي بشكل كبير خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتسجل بذلك أكبر نسبة تراجعات أسبوعية منذ ما يقارب الثلاث أعوام مدفوعة بخسائر كبيرة لقطاعاتها الرئيسية في أسبوع شهدت فيها أحجام وقيم التعاملات قفزة كبيرة.

حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 200.79 نقطة أو ما نسبته 4.04% لتقفل عند مستوى 4770.08 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 390.6 مليون سهم بقيمة 1.89 مليار درهم، وخسر رأس المال السوقي بحدود 18 مليار درهم، ليصل بنهاية الجلسة الأخيرة الى 481.084 مليار درهم.

السعودية في المربع الأخضر

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة بمكاسب غالبية القطاعات ومنها القطاعات الرئيسية الثلاث، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 95.67 نقطة او ما نسبته 1.26% ليقفل عند مستوى 7702.99 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 609.9 مليون سهم بقيمة 15.45 مليار ريال نفذت من خلال 557.6 ألف صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت غالبية القطاعات تصدرها التامين بنسبة 3.35% تلاه الأغذية بنسبة 3.28%، وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.08% والبنوك بنسبة 1.6% والمواد الأساسية بنسبة 0.4%.

تباين في الكويت

تباينت إقفالات مؤشرات السوق الكويتية في تعاملات الأسبوع الماضي وذلك مع تباين أداء قطاعات السوق، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 26.79 نقطة أو ما نسبته 0.53% ليقفل عند مستوى 5109.21 نقطة.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.98% وبواقع 51.54 نقطة ليقفل عند مستوى 5317.81 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.40% وبواقع 18.96 نقطة ليقفل عند مستوى 4730.00 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 520.8 مليون سهم بقيمة 99.6 مليون دينار.

ارتفاع جماعي في البحرين

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من غالبية القطاعات وسط ارتفاع في أحجام وقيم التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 5.61 نقطة وبنسبة 0.42% ليقفل عند مستوى 1328.81 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 28.3 مليون سهم بقيمة 7 ملايين دينار نفذت من خلال 363 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الصناعة اعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.83% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.74%، في المقابل تراجع فقط قطاع التامين وبنسبة بلغت 0.76%.

ضغوط قوية في عمان

تراجعت السوق العمانية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغوط من كافة قطاعاتها، حيث هبط المؤشر العام لمستوى 4412.06 نقطة خاسرا بواقع 41.24 نقطة أو ما نسبته 0.93%.

وتراجعت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.08%، إلى 18.327 مليار ريال، مقابل 18.356 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بخسائر سوقية 28.81 مليون ريال.

وشهدت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 404% و154% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 176.5 مليون سهم بقيمة 14.56 مليون ريال.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات الذي تراجع بنسبة 1.35% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.02% تلاه قطاع المال بنسبة 0.86%.

شاشات حمراء في الأردن

تراجعت السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع الماضي بشكل كبير بضغط من كافة القطاعات والغالبية العظمى من الأسهم وبخاصة أسهم الصناعة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 4.11% ليقفل عند مستوى 1863.1 نقطة.

وبقيت قيم واحجام التعاملات قريبة من مستويات الأسبوع الأسبق، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.7 مليون سهم بقيمة 21.8 مليون دينار نفذت من خلال 10207 صفقة.

وارتفعت أسعار اسهم 16 شركة مقابل تراجع لأسعار اسهم 124 شركة واستقرار لأسعار اسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 8.26% تلاه قطاع المال بنسبة 3.21% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.67%.