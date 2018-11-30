5 طرق طبيعية بديلة للتخلص من قشرة الرأس

نشر موقع "ستيب تو هيلث" الأمريكي تقريرا استعرض فيه أفضل الحلول الطبيعية البديلة لعلاج قشرة الرأس.

وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن قشرة الرأس هي مرض جلدي يؤثر على فروة الرأس ويمكن أن يكون مزعجا للغاية. ولكن هناك بعض المستحضرات العشبية التي يمكن أن تساعد في علاج القشرة بشكل طبيعي.

وذكر الموقع، أن عشبة روزماري وزيت الزعتر من البدائل الطبيعية زهيدة الثمن للتخلص من القشرة.

وتتميز نبتة الروزماري بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والتهيج، مما يجعلها مثالية للتعامل مع قشرة الرأس الناجمة عن الفطريات. كما تحتوي هذه النبتة على الكافور، والفلافونويد، والأحماض الفينولية، وغيرها من العناصر المفيدة للجسم. أما الزعتر فهو مسكن ويتميز بخصائص مضادة للجراثيم، والفطريات، والالتهابات.

وأشار الموقع، إلى أن غسول أوراق الريحان مفيد للتخلص من قشرة الرأس، فهو غني بمضادات الالتهابات، والبكتيريا ومضادات الأكسدة.

ويحتوي الريحان على الفيتامين كا، والبيتا كاروتين، والحديد. ولتحضير هذا الغسول نحتاج لأوراق الريحان وأربعة كؤوس من الماء. ويجب وضع الماء على النار وإضافة أوراق الريحان وتركها تنقع لبضع الدقائق ثم نترك الخليط ليتخمر.

وأوضح الموقع، أن البقدونس مفيد للجهاز الهضمي والجهاز المناعي ويمكن استخدامه أيضا كعلاج لقشرة الرأس ومنح الشعر لمعانا.

ويحتوي البقدونس على الفيتامين أ، و بي، وسي، ودي فضلا عن الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم.

ويمكن تحضير غسول البقدونس من خلال وضع أوراق البقدونس في الماء المغلي لبضع دقائق ومن ثم تركه ليبرد قليلا ووضعه على الشعر بعد غسله مع التدليك المستمر.

وأورد الموقع، أن خل التفاح مفيد للشعر والبشرة. ويتميز خل التفاح بخصائص مضادة للبكتيريا، ومطهرة، ومضادة للفطريات.

واستخدام خل التفاح لن يوقف الحكة فقط بل سيترك الشعر يبدو أكثر صحة ولمعانا. لاستخدام خل التفاح على الشعر نأخذ كمية من الخل ونضعها في الماء ومن ثم نطبقها على فروة الرأس مع التدليك بلطف ونتركه إلى أن يجف.

وذكر الموقع أن قناع الزبادي والروزماري والليمون علاج ممتاز لقشرة الرأس. ويساهم تطبيق هذا القناع على الشعر مرتين في الأسبوع في ترطيب الشعر وإعطائه لمعانا لا نظير له.

ولتحضير هذا القناع يجب خلط الزبادي وزيت أوراق الروزماري في وعاء ثم إضافة الليمون وخلط جميع المكونات جيدا. ونطبق هذا القناع على الشعر ونتركه لمدة 15 دقائق، ثم نشطف الشعر بالماء الدافئ ونغسله بالشامبو العادي.