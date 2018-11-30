اصابات اثر قمع الاحتلال مسيرة سلمية في رأس كركر غرب رام الله

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الجمعة، بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي للفعاليات السلمية، التي ينظمها المواطنون دفاعا عن أراضيهم المهددة بالاستيلاء لصالح التوسع الاستيطاني في قرية رأس كركر غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال قمعت الاعتصام الأسبوعي الذي نظمته اللجنة الشعبية لمواجهة الاستيطان في الأراضي التي يحاول الاحتلال الاستيلاء عليها في منطقة جبل الريسان بقرية رأس كركر غرب مدينة رام الله.

واضافت المصادر ان جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في الاعتصام، والذين أدوا صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالاستيلاء في الجبل.