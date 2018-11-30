ضحاياها بالملايين.. "فضيحة" تضرب فنادق ماريوت

أعلنت مجموعة فنادق ماريوت، الجمعة، أن عملية قرصنة واسعة طالت قواعد البيانات لديها، ما أدى لتضرر حوالي 500 مليون شخص من نزلائها.

وأوضحت المجموعة أن تحقيقا داخليا كشف عن عملية "دخول غير مصرّح بها" للأنظمة منذ العام 2014.

وذكرت في بيان أنها تلقت إشارة في 8 سبتمبر 2018 تتعلق بمحاولة الدخول إلى نظام الحجوزات في الولايات المتحدة "شبكة ستاروود"، وقيام القراصنة بـ"تشفير معلومات ونسخها".

وأعلنت المجموعة أنها لا تزال تعمل على تحديد المعلومات التي تم نسخها.

وكشفت المجموعة أن معلومات نحو 327 مليونا من أصل 500 مليون من النزلاء الواردين ضمن قاعدة البيانات المقرصنة، تضم أسماءهم وعناوينهم البريدية والإلكترونية وأرقام هواتفهم وجوازات سفرهم وتواريخ ميلادهم وجنسهم ومعلومات حول حسابهم على "شبكة ستاروود"، التي أطلقتها مؤخرا مجموعة البطاقات المصرفية "أميركان إكسبرس" المخصصة للمسافرين بانتظام.

أما بالنسبة للباقين فإن المعلومات تقتصر على الاسم وفي بعض الأحيان على العنوانين البريدي والإلكتروني.

وخصصت مجموعة ماريوت الموقع الإلكتروني (إنفو دوت ستاروود هوتلز) ومركزا للاتصال لتوفير معلومات للنزلاء بمعلومات بشأن ما حدث.

وتنوي المجموعة إبلاغ الأشخاص، الذين ترد أسماؤهم في قاعدة البيانات المقرصنة بواسطة رسائل إلكترونية اعتبارا من الجمعة.

وتعرض المجموعة على النزلاء المعنيين اشتراكا مجانيا في موقع "ويبووتشر" لمراقبة الإنترنت لرصد أي استخدام لمعلوماتهم الخاصة.

ويقع مقرها الرئيسي فيبيثيسدا، في الولايات المتحدة الأمريكية وتمتلك الشركة أكثر من 4087 فندق ومنشأة في أكثر من 80 دولة حول العالم، ومن بين الشركات التي تضمها شبكة "ستاروود" "فنادق دبليو"، و"فنادق ومنتجعات شيراتون" و"فنادق ومنتجعات ويستن" و"فنادق ومنتجعات ميريديان" و"فنادق فور بوينتس" التابعة لشيراتون و"فنادق ديزاين".