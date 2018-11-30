الهيئة العليا تدعو جماهير شعبنا للمشاركة في جمعة "انتفاضة الحجارة الكبرى الـ31"

أكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن مسيرات العودة قرب السياج الزائل شرق قطاع غزة ستتواصل حتى تحقيق كامل الأهداف التي انطلقت من أجلها المسيرات السلمية (30/3/2018).

ودعت الهيئة العليا للمسيرات في مؤتمر صحفي في ختام جمعة "التضامن مع الشعب الفلسطيني" في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، الجماهير الفلسطينية للمشاركة الحاشدة في الجمعة الـ37 تحت عنوان "انتفاضة الحجارة الكبرى الـ31" تأكيدا على استمرار مسيرات العودة واستحضار المآثر البطولية التي خاضها شعبنا في انتفاضة الحجارة".

كما دعت الهيئة، لإطلاق حملة دولية في جميع دول العالم لحظر تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح كردٍ على جرائمه بحق المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار من أبناء شعبنا الفلسطيني، مطالبة نشطاء حركة المقاطعة العالمية (بي دي أس) والمنظمات الحقوقية والدولية والإنسانية للمشاركة في الحملة الإنسانية لمنع تزويد الاحتلال بالسلاح.

وفي ذات السياق طالبت الهيئة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها كاملة وتطبيق القرارات التي أقرتها في السابق بشأن القضية الفلسطينية وخاصة قراراتها التي تتعلق بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم المحتلة، إضافة إلى مساءلة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه بحق المدنيين السلميين شرق قطاع غزة.

وأدانت الهيئة مشروع القرار الأمريكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن ادانة حركة حماس، مطالبة الأشقاء العرب والمسلمين بالتصدي له وعدم تمريره، لأنه لا يستهدف حماس فقط بل يستهدف أبناء شعبنا ويعبر عن الوجه الاجرامي الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية.

كما جددت الهيئة تثمين موقف ايران على دعمها وتبنيها لشهداء مسيرات العودة وكسر الحصار عن القطاع، داعية الأشقاء العرب والمسلمين بمعالجة الجرحى والوقوف مع أبناء شعبنا حتى تحقيق المصير.

وفيما يتعلق بالوحدة الوطنية أكدت الهيئة، أن الوحدة الوطنية تشكل حجر الزاوية في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ومن خلالها نستطيع تحشيد قوى شعبنا لإفشال مشاريع التصفية، مطالبة الجميع لوقف التراشق الإعلامي ومواصلة الحوارات لإنهاء الانقسام.