أردني يهاجم عاملين "إسرائيليين" في إيلات

هاجم أردني يعمل في ميناء مدينة إيلات المحتلة الجمعة، عاملين إسرائيليين وأصابهما بجراح.

ونقل موقع (0404) العبري عن متحدث باسم شرطة الاحتلال قوله إن العامل الأردني هاجم الإسرائيليين بمطرقة وأصابهم بجروح، مشيرًا إلى أنه جرى اعتقاله.

فيما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأنه تبين من خلال التحقيق الذي جرى معه فور اعتقاله أن الهجوم الذي نفذه الأردني كان على خلفية "قومية".

وأشارت إلى أنه ومن خلال التحقيق تبين أنه موجود في الكيان بتصريح عمل يومي حصل عليه مؤخرًا، وكان يوم أمس هو أول يوم عمل له.

يشار إلى أن هناك اتفاقًا بين عمان و"تل أبيب"، يقضي بموجبه بتشغيل عمالة أردنية في مدينة إيلات جنوب فلسطين المحتلة، والملاصقة لمدينة العقبة الأردنية.