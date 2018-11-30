فتح تغلق الباب أمام مبادرات إنهاء الانقسام واجتماع للرئيس لدراسة إجراءات ضد غزة

قال مسؤولون في حركة "فتح" إن الحركة قررت إغلاق الباب بصورة تامة أمام أي مبادرات المصالحة بسبب ما سمّوه "عدم جدوى" مثل هذه الحوارات.

وأكد أكثر من مسؤول في الحركة لصحيفة "الحياة اللندنية" أن الرئيس محمود عباس سيترأس الأسبوع المقبل لجنة خاصة من الحركة لدرس الإجراءات الواجب اتخاذها في قطاع غزة من أجل إجبار حركة "حماس" على تسليم السلطة للحكومة الرسمية.

وقال رئيس ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد: "سندرس اتخاذ إجراءات في غزة للضغط على حركة حماس من دون التأثير على المواطنين العاديين".

ووصف عضو وفد "فتح" إلى المصالحة حسين الشيخ، الحوار مع "حماس" بـ "حوار الطرشان". وقال: "حوار الطرشان الذي يتم منذ 11 عاماً، وصوغ تبادل الأوراق باتت ممجوجه ومضيعة للوقت وتكرس الانقسام وتقتل فرص المصالحة الحقيقية». وأضاف: "لا شراكة مع حماس في المنظمة أو حكومة وحدة من دون إنهاء كل مظاهر الانقلاب في غزة". على حد تعبيره.

وقال الاحمد في مقابلة مع محطة تلفزيون فلسطين الرسمية: "نحن لا نثق بحماس، ومتأكدون بأن ليست لديها نية لإنهاء الانقسام، فالبداية بالنسبة إلينا هو أن تستلم حكومة الوفاق مسؤولياتها كافة".

وعن زيارة وفد "فتح" الأخيرة القاهرة، قال الاحمد: "نحن ذهبنا إلى القاهرة لنعطي رأياً وليس ورقة... ناقشنا أفكار طرحتها حماس مع المسؤولين المصريين... وبعد حوار ساعتين قلنا كل ما سمعناه مرفوض، ولم نترك ملاحظات عما سمعناه بالبداية... وانتهى الموضوع".

وأوضح الأحمد أن حركته "لا تثق بحماس ولديها قناعة أن إرادتها من أجل إنهاء الانقسام غير موجودة".