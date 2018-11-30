الاحتلال يفرج عن الأسير أنس قدومي بعد 14 عاماً من الاعتقال

أفرجت سلطات الاحتلال أمس عن الأسير انس قدومي (37 عاما) بعد أن قضى 14 عاماً في سجون الاحتلال.

وجرى استقبال حاشد للاسير القدومي في شوارع قلقيلية وقرب منزله في منطقة الواد.

وقال القدومي "السجون أصبحت محطات عذاب للأسرى الجدد والقدامى، والأسرى يواجهون سياسات انتقامية، من قبل المستوى السياسي والأمني في دولة الاحتلال".

ودعا القدومي إلى تفعيل التحركات المساندة للأسرى في مواجهة ما يتعرضون له داخل سجون الاحتلال.

يشار أن الشاب أنس القدومي الذي أفرج عنه من سجن مجدو، كان اعتقل بتاريخ 1/12/2004، وصدر بحقه حكمٌ بالسجن الفعلي مدته 14 عاماً.