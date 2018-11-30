مستوطنون يعطبون مركبات ويخطون شعارات عنصرية في بيت لحم

أعطب مستوطنون فجر اليوم الجمعة، إطارات عدد من المركبات غرب بيت لحم، كما خطّوا شعارات عنصرية على جدران المنازل والمساجد.

وأفادت مصادر محلية ان مستوطنين قاموا بإعطاب إطارات عدد من المركبات في قرية الجبعة عرب بيت لحم، وخطوا شعارت عنصرية.

يذكر ان اعتداءات المستوطنين خلال الفترة الماضية استهدفت كافة مدن وقرى الضفة، حيث يتم تسجيل اعتداءات يومية من قبل المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال، في قرى جنوب نابلس والقدس ورام الله وبيت لحم والخليل، في هجمة ممنهجة من قبل حكومة اليمين المتطرف التي تقوم بتوفير الحماية للمستوطنين، وكل ذلك ضمن خطة لتهجير المواطنين من منازلهم واراضيهم بهدف الاستيلاء عليها.