غزة تستعد للمشاركة في جمعة التضامن مع الشعب الفلسطيني

يسعد الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم، للمشاركة في الجمعة الـ 36 لمسيرات العودة، التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، تحت عنوان "جمعة التضامن مع الشعب الفلسطيني".

وأكدت الهيئة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بأدواتها السلمية حتى تحقيق الاهداف التي انطلقت من أجلها وفي مقدمة هذه الاهداف كسر الحصار عن قطاع غزة داعية إلى دعم الجرحى وتوفير العلاج الكافي وفتح الدول العربية مشافيها للجرحى وتسهيل سفرهم عبر معبر رفح البري.

وذكرت مصادر عبرية أن الفصائل في غزة ستدرس تعزيز المظاهرات على طول الحدود مع القطاع، في حال استمرت "إسرائيل" في تأخير تخفيف الحصار.

ونقل موقع "مكان" الاسرائيلي عن مصادر أن الفصائل في غزة ستعزز المظاهرات على طول الحدود بسبب مماطلة "إسرائيل" في تخفيف الحصار.