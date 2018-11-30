الطقس: أمطار متفرقة مصحوبة بعواصف رعدية

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم غائماً جزئياً الى غائم، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام ، وتكون الفرصة مهيأه لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق وقد تكون الامطار مصجوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الاجواء غائمة جزئياً الى غائمة وباردة نسبياُ الى باردة، وتكون الفرصة مهيأه لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق وقد تكون الامطار مصجوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأثنين: يكون الجو غائماً جزئياً، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.