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 CNN  تقيل محللها لأنه قال فلسطين حرة من النهر للبحر

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 23:38 - 29 نوفمبر 2018
cnn cnn
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بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في مقر الامم المتحدة، دعا محلل شبكة CNN الامريكية (مارك لمنونت )  خلال كلمة القاها امام الحاضرين لتدمير "إسرائيل" قائلا: " ان ما تقوله اسرائيل عن حرب التحرير ما هو الا يوم نكبة الشعب الفلسطيني، حيث طردت وقتلت  اسرائيل ما يزيد عن مليون فلسطيني".

و خلال القاءه كلمته قام الحاضرين بالتصفيق له، ودعا مارك للقضاء على "إسرائيل"  هاتفتا "  فلسطين حرة من النهر حتى البحر،  ولحتى اليوم تقيد اسرائيل حركة سكان قطاع غزة والضفة الغربية  لانهم فقط ليسوا يهود، وتواصل اسرائيل تعذيبهم يوميا".

وجاء في قرار الإقالة بأن العبارة فلسطين حرة من النهر للبحر هو مصطلح تستخدمه "المنظمات المتطرفة".

 

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