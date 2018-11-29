الهيئة الوطنية تدعو للحفاظ على سلمية المسيرة لتفويت الفرصة على الاحتلال

دعا منسق الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار خالد البطش جماهير شعبنا الى المشاركة في فعاليات جمعة "التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني" للتأكيد على مظلومية شعبنا الفلسطيني وتمسكه بحقه في العودة وكسر الحصار.

وأوضح البطش في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه أنَّ الهيئة قررت إطلاق مطالبة من غزة لكافة دول العالم والامم المتحدة بوقف تسليح الاحتلال الاسرائيلي وذلك خلال مسيرات يوم غدٍ الجمعة.

وشدد البطش على ضرورة "المحافظة على مسيرات العودة وكسر الحصار بأدوات السلمية، مع ضرورة أخذ كل الاحتياطات لحماية المتظاهرين من قمع العدو الإسرائيلي، وتفويت الفرصة على الاحتلال وقناصته المجرمين".

كما ودعا البطش "الدول العربية والاسلامية لأخذ قرارها بكسر الحصار عن غزة ودعم صمود اهلنا في القدس والضفة الغربية وفي كافة أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني".