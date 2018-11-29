الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف "اسرائيلية" معادية فوق المنطقة الجنوبية

أعلن التلفزيون السوري عن أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية فوق فوق منطقة الكسوة جنوب البلاد وأسقطت عدداً منها.

وكالة "سانا" السورية قالت إن "التصدي للعدوان مستمر فوق المنطقة الجنوبية ودفاعاتنا تسقط عدداً من الأهداف المعادية".

وأكد مصدر لوكالة "سبوتنك" أن صواريخ الدفاع الجوي السوري أسقطت عدداً من الأهداف فيما يجري في هذه الأثناء التعامل مع أهداف أخرى في الأجواء.

وقال مصدر أمني سوري للوكالة:"إن وسائط دفاعنا الجوي تطلق نحو 10 صواريخ مضاد طائرات تصدت لدفعة صاروخية معادية شمال غرب قرية حرفا بريف دمشق الجنوبي الغربي إلى الشرق من المنطقة العازلة مع العدو الصهيوني".



