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وفد برلماني برئاسة الزهار يزور جنوب أفريقيا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:19 - 29 نوفمبر 2018
وفد برلماني برئاسة الزهار وفد برلماني برئاسة الزهار
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زار وفد برلماني من كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية برئاسة الدكتور محمود الزهار رئيس الكتلة وعضوية كل من النائب مروان أبو راس والنائب مشير المصري والنائب محمد فرج الغول دولة جنوب أفريقيا بدعوة رسمية من كتلة الحزب الوطني في البرلمان الجنوب أفريقي.

ووصل الوفد البرلماني دولة جنوب أفريقيا اليوم، وكان في استقباله أمين العلاقات الدولية عضو البرلمان السيدة ليسوما.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد مع رئاسة البرلمان الجنوب أفريقي وقيادة الحزب الوطني ANCوالأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وفعاليات رسمية وشعبية.

وتهدف الزيارة للتحشيد والإسناد والدعم للقضية الفلسطينية لإبراز معاناة الشعب الفلسطيني المتصاعدة بفعل العدوان والحصار الإسرائيلي المستمر، ولشرح آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

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