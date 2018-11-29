"الكفاءة المهنية".. تعديل جديد في امتحانات الثانوية العامة "الإنجاز"

أقرت وزارة التربية و التعليم الفلسطينية تعديلاً جديداً في نظام الامتحانات في الثانوية العامة الفرع "الصناعي"، في محاولة منها لتخفيف حدة الخوف و التوتر لدى الطلبة من امتحانات الثانوية العامة التقليدية.

و قال مسؤول التعليم المهني في وزارة التربية و التعليم بغزة، سعيد جاد الحق خلال لقاء نظمته "مدرسة عبد المعطي الريس" الثانوية، و حضرته مراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن التعليم المهني كان من اهتمامات الوزارة، حيث كان 2017 عام التعليم المهني في فلسطين، مشيراً الى أن وزارته تولي اهتماماً كبيراً لتخريج جيل من الطلبة لديهم القدرة على الانخراط في سوق العمل من خلال كفاءاتهم المهنية التي يكتسبوها في المدارس الصناعية".

و لفت جاد الحق الى أن الوزارة تسعى باستمرار لايجاد حلول لرفع مستوى التعليم المهني، و تغيير مفاهيم الناس حوله، من أجل الحد من نسب البطالة في صفوف الخريجين، و لا سيما التخصصات الإنسانية..

و أوضح أن التعديل الحاصل على شهادة الثانوية في الفرع الصناعي يضع الفرصة أمام الطالب للاختيار بين امتحان الثانوية العامة "الإنجاز"، أو أن يحصل على شهادة الكفاءة المهنية في التخصص الذي درسه في المدرسة، و يكون في هذه الحالة امتحان الثانوية العامة في هذا النظام امتحان مدرسة و ليس امتحان دولة كما هو الحال في اختبارات الإنجاز.

و بين أنه في النظام الأول "الإنجاز"، فهو لم يختلف عن الأعوام السابقة، حيث تحسب 200 درجة للتدريب العملي، و 100 درجة لعلم الصناعة و العلوم المهنية، و بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة يستطيع الطالب الالتحاق بأي كلية أو جامعة يريدها ما عدا كلية الطب و الصيدلة.

أما في نظام الكفاءة المهنية وفقاً لجاد الحق، فهو عبارة عن شهادة ثانوية بمسمى الكفاءة المهنية تمتحن مواد التخصص الأساسية و هي "العلوم المهنية او علم الصناعة حسب الفرع 100 درجة، التدريب العملي 200 درجة، و مشروع 100 درجة"، و يجب أن ينجح الطالب في المواد الاكاديمية مثل اللغة العربية و التربية الإسلامية و الرياضيات و التكنولوجيا و اللغة الإنجليزية و الكيمياء و الفيزياء..، حيث توضع علامة هذه المواد في الشهادة و لا تحسب في المجموع.

و وفقاً لجاد الحق، فيستطيع الطالب الحاصل على شهادة الكفاءة المهنية الالتحاق بأي كلية مهنية و بنفس المجال الذي تخرج منه فقد، و يمكنه التجسير فيما بعد و الحصول على الإنجاز بعد الحصول على الكفاءة المهنية.

و نوه الى أن الطالب الحاصل على الكفاءة المهنية و يريد دراسة البكالوريوس يستطيع بعد اجتياز امتحان الشامل من الوزارة او بعد الحصول على الإنجاز.

و لفت الى أنه بعد إتمام شهادة الحادي عشر المهني، و يلتحق الطالب بالصف الثاني عشر "التوجيهي"، و يستكمل الدراسة يستطيع التحويل الى نظام الكفاءة المهنية حتى شهر 11، و لا يستطيع بعد هذا التاريخ التحويل الى هذا النظام، أما اذا اختار الكفاءة المهنية فيستطيع الطالب التحويل الى نظام الإنجاز.