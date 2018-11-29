وفد طبي الماني يُجري عمليات جراحية نوعية بالمستشفى الأوروبي

غادر الوفد الطبي الألماني المتخصص في جراحة عظام أطفال وجراحة اليد، مستشفى غزة الأوروبي، بعد إجرائه للعديد من العمليات النوعية للأطفال المرضى، والتي استمرت زيارته لثماني أيام.

وأوضح استشاري ورئيس قسم جراحة العظام واليد بالمستشفى جمال أبو هلال أن الوفد أجرى عدة عمليات للأطفال الذين يعانون من مشاكل في العظام وخاصة عظام اليد، بمشاركة الطاقم المحلى، وذلك بهدف تبادل الخبرات ومساعدة المرضى أصحاب الحالات المرضية المستعصية.

وذكر أن هذه الزيارة تعتبر العاشرة للوفد لقطاع غزة، ومن المقرر أن يعود مرة أخرى في مايو القادم.

من جانبه، أشار استشاري جراحة العظام حاتم عفانة إلى أنه تم الكشف على 100 حالة لاختيار الحالات التي سيجرى لها العمليات، كما أجرى 34 عملية نوعية، منها ما يخص جراحة اليد والأطراف العلوية أو جراحة العظام للأطفال، والتي وصفها بالعمليات الصعبة، وتحتاج مهارة عالية وأدوات طبية متخصصة.

فيما أكد رئيس الوفد الطبي استشاري جراحة العظام مارك سنكلير أن الوفد اعتاد على زيارة المستشفى الأوروبي خلال العقد الأخير بالتعاون مع جمعية إغاثة أطفال فلسطلين "PCRF"، إلى جانب توفير المستشفى لطاقم طبي محلي للعمل مع الوفد.

وأشار إلى أن معظم الحالات كانت مصابة بمشاكل وراثية في العظام، وبعضها ناتج عن حوادث، واصفًا العمليات بالناجحة، حيث لم يتعرض أي طفل لأي مضاعفات، وتجري المتابعة العلاجية مع الطاقم المحلي لتقييم الحالات وضمان استقرارها.

من جهته، ثمن مدير المستشفى يوسف العقاد عمل الوفد الطبي وزيارته وأدائه لواجبه الإنساني اتجاه أهالي ومرضى قطاع غزة المحاصر منذ عدة سنوات، داعيًا كل أحرار العالم للمشاركة والمساهمة في كسر الحصار الظالم على قطاع غزة.

وفي السياق، أعرب والد أحد المرضى الأطفال عن شكره للطاقم الطبي الأجنبي والمحلي والعاملين بالمستشفى لجهودهم في علاج ابنه الذي كان يعاني من خلع في الحوض وقصر في الساق اليمنى، وأعاد الأمل بعودته للحركة الطبيعية وممارسة حياته كبقية الأطفال.

يذكر أن مستشفى غزة الأوروبي يستقبل بين الحين والآخر العديد من الوفود الطبية التي تقوم بالكشف وإجراء العديد من العمليات الجراحية للمرضى فى مختلف التخصصات ضمن قوائم معدة مسبقًا من قبل المستشفى.