بيت لحم تنهي استعداداتها للاحتفال بعيد الميلاد

أعلنت مؤسسات فلسطينية، الخميس، استعدادها للاحتفال بعيد الميلاد في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية (مهد المسيح) لهذا العام، تحت شعار "رسالة الميلاد وجود وبقاء".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عُقد في مركز السلام التابع لبلدية بيت لحم، بمشاركة رئيس البلدية أنطوان سليمان، ووزيرة السياحة رولا معايعة، ومحافظ بيت لحم، كامل حميد.

وقالت معايعة، في كلمة لها: "نحتفل هذا العام بعيد الميلاد في مهد السيد المسيح، تحت شعار: رسالة الميلاد وجود وبقاء".

وأضافت: "نعيش على هذه الأرض منذ آلاف السنين، وسنبقى ولن نرحل، رغم ما نعانيه من احتلال إسرائيلي> الشعب الفلسطيني يصر على الاحتفال بعيد الميلاد، لحبّه الحياة".

وقالت الوزيرة إن كافة الغرف الفندقية في فلسطين محجوزة، من قبل السياح القادمين للاحتفال بأعياد الميلاد.

بدوره قال “سليمان”، إن بلدية بيت لحم أتمت استعداداتها لاستقبال الحجاج، والمحتفلين بعيد الميلاد لهذا العام.

وأشار إلى أن وفوداً دولية بدأت بالوصول للمدينة للمشاركة باحتفالات عيد الميلاد، والتي تبدأ رسميا السبت المقبل.

وشدد سليمان، على بقاء المسيحيين في فلسطين، وقال: “رسالة الميلاد وجود وبقاء، والمسيحيون جزء من النسيج الوطني الفلسطيني”.

ويحتفل المسيحيون في بيت لحم، وفلسطين السبت، بإنارة شجرة الميلاد، في ساحة كنيسة المهد، التي يعتقد أنها بنيت على المغارة التي ولد فيها المسيح.

وتكون ذروة أعياد الميلاد ليلة 24 ديسمبر/ كانون الأول، (حسب التقويم الغربي)؛ حيث يقام قداس منتصف الليل بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعدد من الوزراء من دول عربية وأجنبية، وآلاف الحجاج.

وبيت لحم مدينة تاريخية، تقع في جنوبي الضفة، وتكتسب قدسيتها من احتوائها على “كنيسة المهد”، التي يعتقد المسيحيون أن المسيح عيسى بن مريم، ولد في الموقع الذي قامت عليه.